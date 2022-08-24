أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 6 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وتُعرض المزادات أكثر من 66 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية.

مزاد كسب الإلكتروني:

وتبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارا في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة، ومزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقارا بمدينة الدمام، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: هنا.