ذكر تقرير إخباري أن الأطباء رصدوا تفشيًا متزايدًا لمرض جديد ومعد يصيب الأطفال الصغار، علمًا بأنه يحمل اسم “إنفلونزا الطماطم”.

إصابة 80 طفلًا:

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية، مساء الخميس، إنه جرى إحصاء إصابة 80 طفلًا بمرض “إنفلونزا الطماطم” في الهند.

ويسبب الفيروس الجديد طفحًا جلديًا أحمر اللون وأعراضًا شبيهة بالحمى التي يسببها البق.

وقال أطباء لدورية “لانسيت” الطبية البريطانية إن المرض معد للغاية، ويخشون أن يمتد إلى البالغين أيضا.

وأضافوا أن هذه الإنفلونزا اكتسبت اسمها نتيجة ظهور بثور حمراء ومؤلمة في جميع أجزاء الجسم، قبل أن تتضخم تدريجيا لتصبح بحجم حبة الطماطم.

أعراض أخرى:

ومثل بقية الأمراض الفيروسية، فإن الأعراض الأخرى تشمل الإعياء، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى، والجفاف، وآلام الجسم، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وبينما عرف أن هذا المرض يؤدي إلى تهيج الجلد، ما زال الباحثون يحاولون معرفة ما الذي يسبب هذه الأعراض بالضبط.

وقال وزير الصحة الهندي، جيه راداكريشنان، إن العدوى هي نوع جديد من الأمراض التي تصيب اليد والقدم والفم.