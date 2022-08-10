تمكنت السلطات الفرنسية من إنقاذ حوت البيلوغا التائه في نهر السين من المكان الذي كان عالقاً فيه.

وقالت الأمين العام لمنطقة إير، إيزابيل دورليه بوزيه : “الأطباء البيطريون ليسوا متفائلين بشأن صحة الحوت الأبيض، فهو نحيف بشكل مخيف، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمتوسط عمره على المدى المتوسط”.

وأضافت في تصريحات إعلامية: “على الرغم من نجاح المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الحوت، فلا تزال هناك شكوك بشأن فرص بقائه على قيد الحياة”.

مناشدة المواطنين بعدم الاقتراب

ودعت السلطات الفرنسية إلى توخي الحذر ونبهت جميع السكان إلى عدم محاولة الاقتراب من الحيوان.

كما أشارت جمعية سي شيبرد، في تصريحات لفرانس برس إلى أن نهر السين ملوث جداً وصاخب جداً، بسبب كثافة الملاحة فيه، وبالتالي ليس بيئة ملائمة للحيتان التي تزعجها الضوضاء.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع المنصرم، تم منح البيلوغا مجموعة فيتامينات في محاولة للحفاظ على صحته وتنظيم العمليات الحيوية في جسمه.

ولا يعلم السبب الرئيسي وراء سبب فقده الطريق؛ إذ وجد عالقًا بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر في نورماندي حيث يصبّ النهر.