أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تلقيه بلاغًا من جمعية رحمة للرفق بالحيوان، بشأن تعرض أحد الذئاب في منطقة الباحة لإصابات بليغة.



وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “نقل المركز الوطني لتنمية الحياة_الفطرية أن ذئبًا تعرض لإصابات بليغة من الباحة إلى مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، حيث تلقّى رعاية صحية مكثفة حتى استقرت حالته قبل أن ينقل إلى مركز الإيواء لإعادة تأهيله”.

عقوبة صيد الذئب العربي

وفي وقت سابق؛ أوضح الرائد المالكي أن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة.

