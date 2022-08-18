تمكن فريق جراحة أورام الثدي والغدد الصماء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء من إنهاء معاناة مريضة من ورم في الغدة الجار درقية كانت تعاني من اختلال في هرمونات الغدة وارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم؛ ما نتج عنها الإصابة المتكررة بحصوات الكلى وخضعت لعمليات متعاقبة لإزالتها.

استئصال ناجح

وأجريت للمريضة عملية استئصال ناجحة لورم الغدة الجار درقية ومن ثم عمل اختبارات دقيقة للتشخيص المخبري للورم أثناء العملية وقياس مستوى الهرمون بالدم بشكل متتابع حيث عاد إلى المستوى الطبيعي بعد إزالة الورم بالكامل.

وفي سياق متصل بلغ عدد العمليات التي أُجريت بالمستشفى 1543 عملية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 25030 مراجعاً وبلغ عدد المنومين 3635 مريضاً كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39497 مراجعاً وذلك خلال الفترة نفسها .