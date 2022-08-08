أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدة الحد الأقصى والأدنى لعقود الإيجار.

وقالت شبكة إيجار، في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بإمكانك إبرام عقد مع تحديد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضافت: “يتم اعتماد آلية الدفع في العقد، أقل مدة لإبرام العقد ٣ أشهر وأطول مدة للعقد ٣٠ سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين يتساءل فيه عن أقصى مدة ممكنة لعقد الإيجار.

حالات عقد الإيجار المبرم خارج إيجار

وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة “إيجار”، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر في 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواءً في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.