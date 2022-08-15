أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد يُحددها القضاء.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “غير مُتاح حالياً حذف العقار من شبكة إيجار، كما أنه غير مُتاح أيضاً التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المُرافقين أو في حال كان عقداً تجارياً بالإمكان تعديل النشاط التجاري”.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين قال خلاله: “كم المدة لخروج المستأجر بعد الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد؟”.

أطول مدة لإبرام العقد

وفي وقت سابق؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدة الحد الأقصى والأدنى لعقود الإيجار.

وقالت شبكة إيجار، في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بإمكانك إبرام عقد مع تحديد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضافت: “يتم اعتماد آلية الدفع في العقد، أقل مدة لإبرام العقد ٣ أشهر وأطول مدة للعقد ٣٠ سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين يتساءل فيه عن أقصى مدة ممكنة لعقد الإيجار.

حالات عقد الإيجار المبرم خارج إيجار

كما أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة “إيجار”، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.