أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدم جواز دفع أي رسوم خلال فترة سريان عقد الإيجار.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “غير متاح التعديل على المبلغ المحدد في العقد خلال فترة سريان العقد”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “أنا مستأجر شقة من قبل ثمانية أشهر وطلب المالك الآن دفع رسوم إضافية للخدمات.. هل يحق للمؤجر فرض رسوم خدمات فترة العقد؟”.

للمؤجر التأجير من الباطن في هذه الحالة

وفي وقت سابق؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر التأجير من الباطن، بشرط إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يمكن التأجير من الباطن، لكن يلزم عند إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه تفعيل التأجير من الباطن”.

جاء ذلك ردًا على سؤال احد المتابعين قال خلاله: “هل يسمح للمُستأجر بالتأجير من الباطن للآخرين؟”.

المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي

كما أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد يُحددها القضاء.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “غير مُتاح حالياً حذف العقار من شبكة إيجار، كما أنه غير مُتاح أيضاً التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المُرافقين أو في حال كان عقداً تجارياً بالإمكان تعديل النشاط التجاري”.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين قال خلاله: “كم المدة لخروج المستأجر بعد الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد؟”.