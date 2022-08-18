أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إمكانية المؤجر إصدار سند قبض، وكذلك إمكانية المستأجر طلب إصدار السند.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: ” بإمكان المؤجر إصدار سند قبض، وكذلك بإمكان المستأجر طلب إصدار السند؛ و يتم توجيهه للمؤجر للموافقة، وفي حال تمت الموافقة من المؤجر يتم انعكاس الدفعة في النظام”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “عملت عقد إيجار موحد وأصبح نشطاً، وحولت للمالك له القسط الأول ٦ أشهر الأولي هل ممكن أن أصدر سند قبض من حسابي في إيجار أو من المكتب العقاري الذي أبرم العقد؟”.

المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي

وفي وقت سابق؛ أوضحت الشبكة أن المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد يُحددها القضاء.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “غير مُتاح حالياً حذف العقار من شبكة إيجار، كما أنه غير مُتاح أيضاً التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المُرافقين أو في حال كان عقداً تجارياً بالإمكان تعديل النشاط التجاري”.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين قال خلاله: “كم المدة لخروج المستأجر بعد الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد؟”.

أطول مدة لإبرام العقد

كما بينت مدة الحد الأقصى والأدنى لعقود الإيجار.

وقالت شبكة إيجار، في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بإمكانك إبرام عقد مع تحديد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضافت: “يتم اعتماد آلية الدفع في العقد، أقل مدة لإبرام العقد ٣ أشهر وأطول مدة للعقد ٣٠ سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين يتساءل فيه عن أقصى مدة ممكنة لعقد الإيجار.