أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر التأجير من الباطن، بشرط إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يمكن التأجير من الباطن، لكن يلزم عند إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه تفعيل التأجير من الباطن”.

جاء ذلك ردًا على سؤال احد المتابعين قال خلاله: “هل يسمح للمُستأجر بالتأجير من الباطن للآخرين؟”.

المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي

وفي وقت سابق؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد يُحددها القضاء.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “غير مُتاح حالياً حذف العقار من شبكة إيجار، كما أنه غير مُتاح أيضاً التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المُرافقين أو في حال كان عقداً تجارياً بالإمكان تعديل النشاط التجاري”.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين قال خلاله: “كم المدة لخروج المستأجر بعد الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد؟”.

أطول مدة لإبرام العقد

وفي وقت سابق؛ أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدة الحد الأقصى والأدنى لعقود الإيجار.

وقالت شبكة إيجار، في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بإمكانك إبرام عقد مع تحديد آلية الدفع (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأضافت: “يتم اعتماد آلية الدفع في العقد، أقل مدة لإبرام العقد ٣ أشهر وأطول مدة للعقد ٣٠ سنة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين يتساءل فيه عن أقصى مدة ممكنة لعقد الإيجار.