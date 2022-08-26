أكد النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال أن فريقه لم يُعان بسبب حرمانه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال لا يحتاج إلى تغييرات

وقال إيغالو لـ قناة SSC : ” أزرق الرياض فريق متكامل ليس بحاجة إلى تغييرات، لا نُعاني”.

وأضاف إيغالو: “نحن في بداية موسم والأجواء كانت حارة، لكن المهم هو حسمنا للمباراة وفوزنا بالنقاط الثلاث”.

ملخص مباراة الهلال والخليج

الشوط الأول بدأ سريعًا بالهدف الأول الذي أحرزه النيجيري إيغالو بالدقيقة الثالثة مستغلًا ارتداد الكرة من حارس مرمى الخليج.

وواصل أزرق الرياض ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر النجم المالي موسى ماريجا بالدقيقة الـ25 بعد انفراده بحارس نادي الخليج.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق أزرق الرياض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل أزرق الرياض تفوقه الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الثالث ولكن دون جدوى، في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بفوز أزرق الرياض بثنائية دون رد ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة.