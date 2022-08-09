يترقّب المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن، وهي الدفعة الـ 57 لشهر أغسطس الجاري، بعد ساعات.

ومن المنتظر، وفقًا للنظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء 10 أغسطس.

موعد إيداع دعم حساب المواطن:

ويتم إيداع الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، في حال وافق يوم إيداع الدعم إجازة رسمية.

تفاصيل الدفعة الـ 56:

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

عدد المستفيدين من حساب المواطن:

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالًا مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

الاستحقاق الكامل:

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالًا مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالًا.

ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس 2022م.