كشف النيجيري أوديون إيغالو، لاعب نادي الهلال، عن أنه يمر بفترة صعبة حاليًّا بسبب مشاكل عائلية يعاني منها.

وبسبب قضية عائلية، لم يتمكن إيغالو من السفر لـ معسكر أزرق الرياض التحضيري والمقام حاليًّا في مدينة برمنجهام البريطانية.

وقال اللاعب النيجيري في تصريحات نقلها حساب الهلال في “تويتر”: “اشتقت للفريق ولزملائي ليس من السهل أن تتدرب بمفردك، اشتقت إليهم لكني أفعل ما يتوجب علي فعله لأكون بأتم الجاهزية”.

إيغالو ينتظر زملاءه في الهلال:

وأضاف: “عندما يعودوا من المعسكر سأخوض معهم التدريبات الجماعية لأكون جاهزًا للموسم الجديد، – الأمور تسير بشكل جيد، ليس من السهل أن تتدرب بمفردك، يعتبر تحديًا ذهنيًّا لكني أعلم أنني قوي من الناحية الذهنية”.

وواصل: “تحقيق لقب الدوري هو إنجاز رائع بالنسبة لي وكذلك للجمهور بشكل خاص، خاصة أنا؛ لأنه يعد أول لقب دوري أحققه في مسيرتي”.

وأضاف: “تفاعل الجماهير معي أمر جيد؛ لأنه بدون الجماهير لن تكون هناك كرة قدم، في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق يكونون في الموعد، حتى أنا عندما أبتعد عن تسجيل الأهداف يهتفون ويغنون باسمي، وأشكرهم على دعمهم المستمر لي ولزملائي”.