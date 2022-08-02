قررت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

كذلك قررت اللجنة حرمان نادي الاتحاد من تسجيل الصفقات لشتاء 2023 وتغريمه نصف مليون ريال.

وأضافت اللجنة في بيانها: “تم الطلب من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، وتم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها استناداً للمادة 8 من اللائحة.

وتابع البيان: “تم منح حق الدفاع لكامل الأطراف وبعد التأكد من الجهات المختصة من صحة التسجيلات ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب أوقعت اللجنة قراراتها”.

واختتم البيان: “القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي”.