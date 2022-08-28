أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن إيقاف نجم فريق الاتحاد، مهند الشنقيطي لمدة شهرين.

لجنة الاحتراف تعاقب الشنقيطي والاتحاد:

وقررت لجنة الاحتراف إيقاف مهند الشنقيطي لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وتغريك نادي الاتحاد 300 ألف ريال، على أن يتم السداد خلال 30 يومًا، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

لجنة الاحتراف تكشف تفاصيل الأزمة:

وأوضحت أنه تم استدعاء مهند الشنقيطي للانضمام إلى المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 29 مايو وحتى 23 يونيو الماضي، قبل أن يؤكد نادي الاتحاد، لاتحاد الكرة أنه مصاب.

وأضافت أن الاتحاد أرسل خطابًا يُفيد بأن الشنقيطي أنهى مباراة الطائي يوم 29 مايو، وشعر بألم حاد في فخذه الأيسر وأن الفحص السريري من قبل الجهاز الطبي للنادي يوصي براحة اللاعب مع العلاج.

ولفتت لجنة الاحتراف، إلى أن هذا الخطاب ورد عبر رسالة هاتفية لإداري المنتخب السعودي الأولمبي من إداري الاتحاد، ومن طبيب النادي إلى طبيب الأخضر الأولمبي، وقد رد الإداري في حينه بضرورة حضور اللاعب وتقييم حالته.

وأوضحت أن اتحاد الكرة كلف طبيب المنتخب الأول بالتواصل مع طبيب نادي الاتحاد، لتزويده بالتقرير الطبي الذي يوضح حالة مهند الشنقيطي، وتم تزويده بصورة تقرير أشعة MRI بعد مرور يوم من الموعد المحدد لانضمام اللاعب، ولم تظهر الأشعة أي إصابة عضلية حسب نتائج التقرير.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا لنادي الاتحاد يطلب توضيحًا رسميًّا لسبب عدم انضمام الشنقيطي والجهة التي أعطت اللاعب المسوغ لعدم الانضمام بالتاريخ المحدد بخطاب الاستدعاء، وأرسل العميد خطابًا مرفق به تقريرين من طبيب النادي عن حالة اللاعب، وتم إحالة الخطاب للجنة الطبية بالاتحاد.

وأفادت اللجنة الطبية رسميًّا بأنه تم حجز موعد الرنين المغناطيسي لمهند الشنقيطي في الرياض في تاريخ 30/ 5/ 2022، مما يؤكد إصرار الجهاز الطبي للمنتخب على حضوره وتقييم الحالة يوم تجمع المنتخب الأولمبي قبل السفر.

وأكدت اللجنة بأنه ليس من صلاحيات أطباء المنتخبات دائمًا التوجيه باستبعاد أي لاعب يتم استدعاؤه من قبل إدارة المنتخبات، ولم يكن هناك أي توجيه طبي من قبل أطباء المنتخب المعنيين بعدم انضمامه في تاريخ التجمع، بجانب انتفاء وجود أي إصابة للاعب كما ورد في تقرير أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها لاحقًا.

جلسات استماع للاتحاد ومهند الشنقيطي:

ولفتت لجنة الاحتراف إلى أنه يومي 20 و21 يوليو الماضي، عقدت جلسات استماع لنادي الاتحاد وإداري الفريق الأول ومهند الشنقيطي، وفي يوم 27 أغسطس، طلبت من اللجنة الطبيبة المزيد من الإيضاح بشأن الأشعة التي أجراها، وأكدت في خطابها أنه لم يرد في تقرير اللاعب ذكر أي إصابة.