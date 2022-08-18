باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ففي إحدى القضايا تم إيقاف (5) مقيمين؛ لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ (7,215,965) سبعة ملايين ومائتين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وستين ريالًا نقدًا كان بحوزتهم.

جرائم رشوة:

وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريالٍ من أصل مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريالٍ، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.

كذلك تم إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ (107.000) مائة وسبعة آلاف ريالٍ من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة (8,185,000) ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانين ألف ريالٍ.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.