أفادت قناة “العربية”، بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باع 6.9 مليارات دولار من أسهم شركة تسلا وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

بيع أسهم تسلا

وباع إيلون ماسك ما يقرب من 6.9 مليارات دولار من أسهم تسلا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديدة، في إعلان مفاجئ يأتي بعد أكثر من 3 أشهر من تصريحاته التي قال فيها إنه “ليس لديه المزيد من مبيعات (أسهم) تسلا المخطط لها بعد اليوم”.

وقال ماسك في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه من المهم تجنب بيع طارئ لسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر.

المعركة القانونية بين ماسك وتويتر

يذكر أن إيلون ماسك قد صعَّد مواجهته القانونية مع “تويتر”، برفع دعوى جوابية ضد الشركة، وذلك بعد أن طالبت الأخيرة بإجراء محاكمة سريعة لرجل الأعمال الأمريكي بسبب قراره الانسحاب من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

وقدم ماسك شكوى جوابية سرًا لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة بهذا الملف، حيث جاءت في شكل وثيقة من 164 صفحة، لا يمكن للجمهور الاطلاع على محتواها بعد.

وأتت شكوى ماسك المضادة بعدما خسر معركته بتأجيل النظر في الدعوى القضائية ضده، حيث حدد قاضي ولاية ديلاوير أكتوبر 2022 موعدًا للنظر في الدعوى المقدمة من “تويتر”.

محاكمة سريعة لماسك

وقالت كاثالين جود ماكورميك، رئيسة قضاة محكمة ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة: إن تأخير النظر في الدعوى “يهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه”، مضيفة أنه “كلما طال التأخير، زادت المخاطر”.

وكانت شركة “تويتر” طالبت بإجراء محاكمة سريعة ضد ماسك، بعد أن قالت تقارير إنه انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على الموقع في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

فيما رد ماسك قائلا إن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على “تويتر”، وأنها خرقت التزاماتها بموجب الصفقة من خلال إقالة كبار المديرين وتسريح عدد كبير من الموظفين.