يحاول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، تأجيل محاكمة تتعلق بنيته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء موقع “تويتر” حتى نوفمبر، وتعديل شكواه ضد شركة التواصل الاجتماعي.

شكوى مسؤول سابق

يأتي ذلك بعدما أن حصل على سلاح جديد من شكوى مسؤول سابق بالشركة، حيث أرسل محامي ماسك خطابا جديدا إلى “تويتر” لضم هذه الشكوى باعتبارها سببا آخر لإلغاء الصفقة.

وكان الملياردير الأمريكي أرسل أول خطاب بإلغاء الصفقة إلى تويتر في يوليو الماضي، متهما إياها بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

مشاكل تتجاوز الحسابات المزيفة

ويقول الآن إن المشاكل تتجاوز الحسابات الزائفة إذ تشمل أمن البيانات ومخاوف أخرى أثارها ذلك المسؤول السابق، مما يفتح جبهة صراع جديدة مع تويتر.

وقال بيتر زاتكو رئيس الأمن السابق في تويتر الأسبوع الماضي، في شكوى قدمت إلى المنظمين الأمريكيين، إن تويتر أعطت الأولوية لنمو عدد المستخدمين على حساب تقليل البريد العشوائي وادعت كذبا أن لديها خطة أمنية قوية.

مقاضاة ماسك وتويتر

ويقاضي ماسك وتويتر بعضهما البعض في محكمة ولاية ديلاوير حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة مدتها خمسة أيام في 17 أكتوبر.

وطلب ماسك من القاضي السماح لكل من الطرفين بمواصلة تلخيص قضيته حتى 10 نوفمبر، يلي ذلك مؤتمر لمناقشة الأدلة التي يمكن أن يقدماها في المحاكمة.

ولفت إلى أن المحاكمة يمكن أن تبدأ في وقت لاحق من ذلك الشهر على حسب تفرغ المحكمة.

وتريد شركة تويتر من المحكمة أن تأمر ماسك بإتمام الصفقة مقابل 54.20 دولارًا للسهم، ورفع ماسك دعوى مضادة، متهمًًا “تويتر” بالاحتيال.