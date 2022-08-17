صدم رجل الأعمال الجنوب إفريقي والملياردير إيلون ماسك عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما ألمح إلى تحركه لشراء النادي.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

وقال ماسك عبر حسابه في “تويتر” أمس الثلاثاء: “أيضًا سأتحرك لشراء مانشستر يونايتد”، هذه التغريدة أثارت الجدل عبر “تويتر” ليقول له أحد متابعيه: “هل تتحدث بجد؟”.

إيلون ماسك يكشف الحقيقة:

فرد ماسك قائلًا: “لا هذه مزحة، لن أشتري أي فريق رياضي”.

يأتي ذلك في خضم القضية المرفوعة عليه بعد إلغاء عقد شراء منصّة تويتر، البالغ قيمته 44 مليار دولار.

وطالبت شركة “تويتر” بإجراء محاكمة سريعة ضد ماسك، بعد أن قالت تقارير: إنه انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على الموقع في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

فيما رد إيلون ماسك على تراجعه عن إتمام الصفقة، قائلًا: إنه بسبب فشل مالكي تويتر في تقديم معلومات كافية عن عدد الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

وقال ماسك: إن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على “تويتر”، وأنها خرقت التزاماتها بموجب الصفقة من خلال إقالة كبار المديرين وتسريح عدد كبير من الموظفين.

جماهير مانشستر يونايتد غاضبة :

وكانت جماهير مانشستر يونايتد طالبت برحيل إدارة جلازر وهي عائلة أمريكية مالكة للنادي بسبب تراجع نتائج الفريق منذ أكثر من موسم بالإضافة لخسارته لأول جولتين في الدوري الإنجليزي أمام كل من برايتون وبرينتفورد.