صدم رجل الأعمال الجنوب إفريقي والملياردير إيلون ماسك عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما ألمح إلى تحركه لشراء النادي.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022