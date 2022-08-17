أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، عزمه شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسب قناة “العربية”.

وقال ماسك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “سأشتري نادي مانشستر يونايتد.. مرحبا بكم”.

قضية ماسك مع تويتر

يأتي ذلك في خضم القضية المرفوعة عليه بعد إلغاء عقد شراء منصّة تويتر، البالغ قيمته 44 مليار دولار.

وطالبت شركة “تويتر” بإجراء محاكمة سريعة ضد ماسك، بعد أن قالت تقارير إنه انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على الموقع في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

فيما رد ماسك على تراجعه عن إتمام الصفقة، قائلا إنه بسبب فشل مالكي تويتر في تقديم معلومات كافية عن عدد الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

وقال ماسك إن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على “تويتر”، وأنها خرقت التزاماتها بموجب الصفقة من خلال إقالة كبار المديرين وتسريح عدد كبير من الموظفين.