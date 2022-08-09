تمكن 5 طلاب مصريين من ابتكار وتصميم جهاز لقياس مستوى السكر بالدم، بدون ألم أو وخز بالإبر.

قد يساعد ملايين المرضى حول العالم.. طلاب مصريون يبتكرون جهازاً لقياس مستوى السكر بالدم.. ويفوزون به بجائزة عالمية #العربية pic.twitter.com/9wXLmrqytz — العربية (@AlArabiya) August 8, 2022

وحسب قناة “العربية”، يأتي هذا الجهاز من أجل فحص مستوى السكر في الدم وذلك تجنبًا لاختبارات الدم المؤلمة, حيث قد يساعد ملايين المرضى حول العالم.

كيف يعمل الجهاز

ويعمل الجهاز عن طريق استخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، ويتصل بتطبيق على الهاتف المحمول.

وقال سيف شوكت أحد الطلاب المبتكرين، إن الجهاز المبتكر يشبه جهاز قياس الأوكسجين في الدم، حيث يضع المريض أصبعه داخل الجهاز ثم يضغط على زر بالجهاز، أو يستخدم تطبيق الهاتف المحمول الموصل بالجهاز عن طريق البلوتوث من أجل القياس.

فوز الجهاز في مسابقة عالمية

ويعد جهاز “جلوكو كليب” قد ابتكره الطلاب المصريون الخمسة الذين يدرسون هندسة الاتصالات والإلكترونيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفاز الجهاز بالمركز الأول عالميا في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية في جامعة جونز هوبكنز لعام 2022.