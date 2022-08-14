عقد مجلس إدارة اتحاد اللاكروس، برئاسة يزيد بن فهد الرشيد، اجتماعه الدوري بالأمس، وذلك بحضور نائبه الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري.

مناقشة طلب الأولمبية باستضافة دورة الألعاب الشتوية 2029:

وتطرق مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس في مستهل الاجتماع إلى ما تقدمت به اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، من طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا” بنيوم.

وأشاد بما تمتلكه السعودية من مقومات على مختلف الأصعدة جعلت منها وجهة عالمية لأهم الأحداث العالمية، في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لمختلف القطاعات بشكل عام، وللقطاع الرياضي على وجه الخصوص.

وثمنت إدارة اتحاد اللاكروس جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، للارتقاء برياضة الوطن بمختلف ألعابها.

استعراض أنشطة وإنجازات اتحاد اللاكروس:

وجرى خلال اجتماع إدارة اتحاد اللاكروس استعراض أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الثاني من العام الجاري، والتي أثمرت عن زيادة عدد المشاركين المهتمين باللاكروس إلى ما يزيد على 300 مشارك.

وبلغ عدد اللاعبين الممارسين المسجلين في برامج الاتحاد أكثر من 150 لاعبًا، في الوقت الذي زاد فيه عدد المدارس المساندة للعبة إلى 3 مدارس، وزادت نسبة مشاركة اللاعبات بمعدل نمو 30% تحت إشراف 6 مدربين مؤهلين، وتابع المجلس مؤشرات الأداء الرئيسة وخطة النمو المستقبلية، ومناقشة التقرير الفني لمدرب الاتحاد.

واطلّع مجلس إدارة اتحاد اللاكروس على عدد من الاتفاقيات والبرامج والمبادرات المقترحة، وقدم التوصيات اللازمة حيالها تمهيدًا لاعتمادها، كما تابع خطة توسيع قاعدة انتشار اللعبة في المملكة، وزيادة عدد الممارسين لها.

يذكر أن اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تلك الكرة، والمسابقة التنافسية الأكثر شهرة لهذه اللعبة هي بطولة لاكروس الدولية.