وقّع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتسعى الجهتان في هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من خلال رفع مستوى التنسيق الفاعل والمستمر لتحقيق أقصى درجات الانسجام وتطوير الإجراءات المتعلقة بمجالات العمل المشتركة، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.

كما أكدت المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات، والتدريب وعقد ورش العمل والندوات، وتطوير إجراءات الدراسات والبحوث، ورفع مستوى التواصل بين الجهتين، لتذليل الصعوبات والعقبات، وتحقيق سرعة الإنجاز في مجال العمل المشترك، إلى جانب مراجعة وتحديث وتطوير وحوكمة آلية معالجة القضايا الجزائية في نظام الطيران المدني من الهيئة إلى النيابة العامة، وذلك بشكل دوري يحقق المصلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.