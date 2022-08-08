وقعت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وشركة النخبة لوساطة التأمين اتفاقية تعاون، ‏وذلك في إطار تقديم الخدمات والتسهيلات لمنسوبي الرئاسة.

هدف الاتفاقية:

‏ وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات والتسهيلات لمنسوبي الرئاسة في مجال التأمين الصحي والذي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفيره.

ومثّل الرئاسة في توقيع الاتفاقية الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية إبراهيم بن حمود النجيدي، ‏بحضر مدير عام الاتفاقيات والشراكات المجتمعية عبدالرحمن بن يوسف الوابل.

وتأتي هذه الاتفاقيات بتوجيهات ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.