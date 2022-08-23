تراجع مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 8.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى في نحو 37 عامًا، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

هبو مخزونات الخام:

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قد هبطت في احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير 1985.

وتعد الكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، والبالغة 8.1 مليون برميل، هي الأكبر منذ نهاية إبريل الماضي.

وفي 10 من شهر أغسطس الجاري، كان قد انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ إبريل عام 1985، ويسجل 464.56 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بمقدار 231 ألف برميل يوميًّا إلى 4.06 مليون برميل يوميًّا.