كشف بحث حديث أن تناول البرجر والبطاطس المقلية أو قطعتين من النقانق في اليوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

تدهور إدراكي

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، راقب باحثون برازيليون 10000 شخص لمدة 10 سنوات، حيث تم تقسيمهم بالتساوي حسب الجنس، وتبلغ أعمارهم 51 عاماً في المتوسط، وعاشوا في ست مدن برازيلية.

واستهلك كل منهم حوالي 785 سعرة حرارية من الأطعمة المصنعة يوميا في المتوسط​​، أو 27% من نظامهم الغذائي.

وتوصل الباحثون بعد المتابعة إلى أن أولئك الذين حصلوا على ربع سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة – بما في ذلك المشروبات الغازية – لديهم تدهور إدراكي بنسبة 28% أكثر.

ودعا الباحثون الناس إلى طهي الطعام لأنفسهم أكثر واستهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الحبوب والخضروات والأسماك بشكل أكثر انتظاما.

ارتفاع السكر والدهون

وأكد الخبراء أن ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون في الأطعمة المصنعة كان وراء التدهور المعرفي السريع لأنه يزيد الالتهاب.

وأضافوا أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة المصنعة – أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية – لديهم معدل تدهور إدراكي بنسبة 28٪ أسرع من أولئك الذين تناولوا أقل كمية. ولديهم أيضا معدل أسرع بنسبة 25% من تدهور الوظيفة التنفيذية – منطقة الدماغ المشاركة في صنع القرار ومعالجة المعلومات.

وقالت الدكتورة ناتاليا جونكالفيس، أخصائية علم الأمراض في جامعة ساو باولو التي قادت الدراسة، إن الأطعمة المصنعة من المحتمل أن تسرع في ألزهايمر والتدهور المعرفي لأنها مليئة بالسكر والدهون والأملاح.

وأضافت أن هذا قد يؤدي إلى حدوث “عمليات التهاب” أو آفات في الدماغ – ما قد يزيد من سرعة التراجع.

دعوة للحفاظ على الصحة

وقالت الدكتورة كلوديا سوموتو، خبيرة طب الشيخوخة التي شاركت في البحث، إن النظام الغذائي في البرازيل لا يختلف كثيراً عن النظام الغذائي في الدول الغربية.

وأضافت: “يحتاج الناس إلى معرفة أنه يجب عليهم طهي المزيد وتحضير طعامهم من الصفر. أعلم أننا نقول إنه ليس لدينا وقت، لكن الأمر في الحقيقة لا يستغرق الكثير من الوقت. وهو يستحق ذلك لأنك ستحمي قلبك وتحمي عقلك من الخرف أو مرض ألزهايمر”.