حذر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، من ممارسة الرياضة في الشارع في ظل ارتفاع درجة الحرارة، اعتقادًا في أن ذلك قد يزيد من سرعة حرق الدهون.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ” رأيتُ اليوم من يمارس الرياضة في الشارع بدرجة حرارة ٤٥ درجة بهدف زيادة الحرق ..ولكنّه بهذه الطريقة يُعرّض نفسَه للإعياء الحراري، ضربة الشمس والإغماء والوفاة لا قدر الله”.

وتابع: “ممارسة الرياضة في جو ٢٢ إلى ٢٥ درجة حرارية في مول أو نادٍ أو غرفة مكيفة. إلخ”.

أعراض الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق؛ قالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

علاج الإجهاد الحراري

ونصحت الصحة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلاً.‏

كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏