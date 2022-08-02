أعلنت وكالة رويترز نقلاً عن مصادرها تعرض موقع الرئاسة في تايوان لهجوم إلكتروني ما تسبب في تعطله بعض الوقت.

وأفادت الوكالة أنه تم تشغيل الموقع مرة أخرى بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الصيني حول زيارة مرتقبة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

روسيا تدعم الصين في ملف تايوان

من جانبها أعلنت موسكو دعم مبدأ الصين الواحدة وعبرت عن رفضها فكرة استقلال تايوان. وأكد الكرملين أن زيارة بيلوسي إلى تايبيه استفزازية ومن شأنها تأجيج التوتر.

وبدأت بيلوسي هذا الأسبوع جولة آسيوية ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة غير مؤكدة إلى تايوان.

الصين تحذر أمريكا من التصعيد

وكانت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قالت خلال إحاطة إعلامية دورية في وقت سابق إن “الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية”.

وجاء في الإحاطة الإعلامية أن “موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا”.

وأضافت تشون يينغ: “علينا الاستمرار بالحوار لإبقاء شرق القارة الأسيوية منطقة آمنة”.

وأدان البيت الأبيض أمس خطاب الصين بشأن زيارة بيلوسي المحتملة، وتعهد بأن الولايات المتحدة “لن تنخدع بالطعم أو تنجر إلى مبارزة بالسيوف، وليس لديها مصلحة في تصعيد التوترات مع بكين”.