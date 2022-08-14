ارتفعت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو السعودية” في الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع الثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين، وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثاني 562 مليار ريال.

ارتفاع قيمة الأرباح

وخلال النصف الأول من 2022، حققت أرامكو أرباحاً بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنمو 86.35%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

وذكرت الشركة أن التدفقات النقدية الحرة شهدت زيادة نسبتها 53% لتصل إلى 129.8 مليار ريال (34.6 مليار دولار) في الربع الثاني، وبلغت 244.7 مليار ريال (65.2 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 84.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) و 153.2 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ رئيس إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية.

متوسط رأس المال

كما بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر 31.3% خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول المنتهيتين في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 16.7% لنفس الفترتين من عام 2021، مما عكس ذلك ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وتواصل الشركة تعزيز مركزها المالي للمحافظة على تصنيفٍ ائتماني عالٍ للاستثمار في مختلف دورات السوق. وقد انخفضت المديونية إلى 7.9% في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 14.2% في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية، وذلك بسبب الأرباح القوية وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وتواصل الشركة تحسين تكاليف التمويل حيث تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في (سابك) في عام 2020. وقد أدّى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار 45 مليار ريال (12 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى التخفيض البالغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35.1 مليار ريال (9.4 مليار دولار ) في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021.

وتستمر أرامكو السعودية في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الإستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.