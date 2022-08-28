قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع: إن ارتفاع أسعار النفط ساعد على تماسك سوق الأسهم السعودية، وعدم تأثرها بانهيار الأسواق العالمية الذي حدث يوم الجمعة.

سوق مختلف:

وأوضح أبو جامع، في مقابلة مع “العربية”، أن مكونات السوق السعودية تختلف عن بعض الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن أغلبية السوق تتركز في القطاع البنكي الذي يؤثر على مؤشر تداول، كذلك في أسهم مثل أرامكو وسابك.

وأضاف أن النفط عامل مهم جدًّا في التأثير على الأسواق المالية، خصوصًا في ظل القلاقل الكبيرة حول العالم.

وأشار إلى أن أسواق النفط تراقب التطورات في ليبيا، ومستجدات الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.

عوامل تدعم أسعار النفط:

وذكر أن هذه العوامل تدعم استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهي المستويات التي تتطلع لها منظمة أوبك.