توقع الباحث في علم المناخ، عبدالله العصيمي، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة خلال فصل الصيف الذي قد يتأخر في الرحيل بحسب قوله.

استمرار الأجواء الحارة

وقال العصيمي : الأجواء الحارة يتوقع أن تستمر فترات طويلة هذا العام، وفصل الصيف قد يطول ويتأخر رحيله حتى أوائل شهر أكتوبر القادم نتيجة الظواهر المناخية المؤثرة حاليًا.

وتابع : يُرجى من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والمهتمين أخذ الاحتياطات اللازمة؛ نتيجة موجة الجفاف المتوقعة الموسم القادم مما قد يؤدي إلى نقص شديد في الموارد المائية وتراجع الغطاء النباتي نتيجة الظروف الجافة. وأشار إلى أن مقدمات الحالة تبدأ شهر سبتمبر على المرتفعات ثم تتوسع مع بداية الوسم.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.