تشهد دول كثيرة في العالم صيفًا يوصف بالحارق، وسط تسجيل درجات قياسية للحرارة، فيما تثار التساؤلات حول ما إذا كان البشر سيظلون قادرين على تحمل الطقس، مستقبلًا، لاسيما أن موجات الحر الأخيرة أودت بحياة كثيرين، وأشعلت مساحات شاسعة من الأرض بالنيران.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن العلماء يرون أن مستوى الحرارة والرطوبة بات قريًبا من تجاوز الحد الذي يسمح بعيش البشر.

موجة في الهند:

وفي أشهر مارس وإبريل ومايو من العام الجاري، سجلت الهند إلى جانب جيرانها، موجات حر أنهكت أكثر من مليار إنسان، فتم تجاوز أكثر من رقم قياسي.

وفي سنة 2022، سجلت الهند أحر شهر مارس منذ قرن من الزمن، فيما تجاوزت الحرارة في العاصمة نيودلهي 49 درجة مئوية في مايو الماضي.

أما في بريطانيا، فزادت الحرارة عن الرقم القياسي المسجل سابقا بـ1.6 درجة مئوية، متجاوزة 40 درجة مئوية، وذاك ما حصل أيضًا في دول أوروبية أخرى.

تجاوز حد الرطوبة:

وكتبت “جارديان” أن بعض المناطق في العالم اقتربت من حد الرطوبة والحرارة الأقصى، وهو ما يعني أنها باتت على وشك أن تصبح خارج نطاق تحمل الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن هذه العبتة القابلة للتحمل من الحرارة والرطوبة قد تكون أقل مما اعتقده البعض، أي أننا اقتربنا منها دون أن نشعر بالأمر.