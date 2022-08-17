ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء تحت وطأة زيادة الطلب متأثرًا بقرار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تقديم استقالته اليوم قبل ساعات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك كان مقررًا غدًا الخميس.

سعر الدولار في مصر

وارتفع سعر الدولار في مصر منذ تعويم الجنيه قبل عدة سنوات لكن خلال العام الحالي شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا جديدًا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وشح المعروض من العملة الأمريكية.

وخلال تداولات اليوم سجل سعر الدولار 19.13 جنيه للشراء مقابل 19.17 جنيه للبيع بعد شهور من الاستقرار عند حدود 15.75 جنيه.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل مضطرد ما زاد من حدة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في البلاد.

وشهدت العديد من دول العالم موجات من ارتفاع الأسعار بسبب ما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت شرارتها في فبراير الماضي ولا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد العالمي بوجه عام.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع سعر صرف الدولار بل إن أسعار العملات الأجنبية كلها ارتفعت بما فيها اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي وغيرها.

اجتماع لجنة السياسات

وتباينت آراء الخبراء حول مدى إمكانية عقد لجنة السياسات اجتماعها في موعده المقرر غدًا على ضوء التحديات التي فرضتها استقالة طارق عامر.

والمعروف أن منصب محافظ البنك المركزي يتمتع بحماية دستورية حيث لا يجوز إقالة المحافظ لكن يمكن استقالته من منصبه وفي حال خلو المنصب فإن نائب المحافظ يقوم بمهامه لحين تعيين محافظ جديد للبنك.