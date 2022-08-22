ارتفع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً، بالإضافة إلى المصابين، بينما أوقفت السلطات الأمنية 13 شخصًا بشبهة إضرام النيران.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى الحرائق، التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر، 43 قتيلًا.

ورجحت وكالة فرانس برس أن تكون الحصيلة المذكورة غير نهائية لحصر عدد القتلى.

13 متهمًا

وفي السياق نفسه؛ أعلن الدرك الوطني توقيف 13 شخصاً بشبهة التورط في إضرام النيران التي أدت إلى حرائق في الغابات والأحراش التي طالت 14 ولايةـ أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

وقال في تصريحات للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية: “الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلًا، بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصًا في الحرائق”.

التعرف على الجثث

وأضاف: “عملية التعرّف على الجثث مستمرة ما يرشح الحصيلة للارتفاع”.

وفيما يتعلق بأسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة” دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.