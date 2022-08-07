أعلنت صحف إسرائيلية إطلاق صافرات الإنذار ،صباح اليوم الأحد، في محيط القدس.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الضحايا في الغارات الإسرائيلية على غزة، ارتفع إلى 32 بينهم 6 أطفال.

كما بينت أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قد تسبب خلال يومين فقط بإسقاط 215 جريحًا.

اعتقالات في الضفة

وفي سياق متصل؛ أعلنت قوات الاحتلال أسر ما يقارب من عشرين ناشطًا في حركة الجهاد، في الضفة الغربية.

كما أعلنت الحركة مقتل أحد قيادتها؛ وهو القائد العسكري خالد سعيد منصور.

وقالت في بيان نشرته اليوم الأحد: “سرايا القدس تزف القائد الكبير خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح”.

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ يومين؛ تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين من المدنيين في القطاع بينهم أطفال ونساء.

جهود التهدئة

وفي وقت سابق؛ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بعد قصف غزة.

وقال خلال كلمة ألقاها اأمس السبت: “نحن حريصون من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون هناك أزمات أحداث عنف واقتتال”.

وأضاف: “تحركنا باتصالات على مدار الساعة مع الجميع؛ كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدًا كبيرًا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة”.

التعاون الخليجي يدين:

كما أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.