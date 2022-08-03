عبر العديد من الطلاب عن صدمتهم من ارتفاع نسب القبول في جامعة أم القرى مؤكدين أن نتائج القبول هذا العام مرتفعة بشكل كبير.

ولم يقتصر الذهول والصدمة على الطلاب الذين تقدموا للقبول في الجامعة بل طالت الدهشة الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الذين يفكرون في الالتحاق بالجامعة العام المقبل.

صدمة للطلاب وذويهم

وأطلق الطلاب وسمًا على تويتر باسم الجامعة عبَّروا فيه عن صدمتهم من نتائج القبول حيث قال أحد الطلاب: “لهم شهر يقولون زيادة في عدد القبول أثر الزيادة في النسب لا مقاعد ولا قبول ولا ترشيح”. وتابع مغرِّد آخر :” اللي قاعد يصير فيه ظلم كبير قلنا الدفعة هذي دفعة شطار ودوافير بس ما هو لدرجة هذي ترتفع نسب القبول أتوقع الموضوع كله إن الجامعه صارت ما فيها أولويه لأهل مكه فالقبول ارتفع بسبب أن فقط تحسين السمعة بين الجامعات الأخرى عالميا ودوليا”

محاولات للطمأنة

وقال مغرد آخر :” يا ساتر نسب القبول في جامعة أم القرى تفجع، اللي انقبل مبروك واللي ما انقبل باذن الله تنقبل بجامعة ثانية او شد حيلك في القدرات والتحصيلي تذكر لعلها خيرة دايما وما ضاع من عمرك شي تطمن”. وقال آخر :” المُعدّلات ونتائج و نِسب القبول ما هي مقياس لقُدراتك..مهاراتك..ذكائك، مقياس نجاحك الحقيقي موجود بداخلك و اختبارك الأكبر في مدى إصرارك على الوصول و النجاح، ما يهم متى وكيف تنجح الأهم أنك تحقق غايتك في نهاية المطاف”

نسب القبول في جامعة أم القرى

وكانت الجامعة أعلنت تائج الترشيح على برامج البكالوريوس و الدبلوم (انتظام) لعام 1444هـ وتداول مغردون صورًا تظهر ارتفاع نسب القبول حيث بلغ أقل معدل لكلية الحاسب الآلي 89.44 % فيما كانت كليات التمريض والدراسات القضائية والشريعة والإعلام فوق 90% فيما كانت نسبة القبول في كلية إدارة الأعمال فوق 93%.