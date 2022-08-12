عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وارتياحهم بعد سرعة القبض على وافد ضرب طفلًا من ذوي الإعاقة في وادي الدواسر.

وأشاد المواطنون بأداء الأجهزة الأمنية وسرعتها في التحرك والقبض على المعتدي بعد وقت قصير من تداول مقطع الضرب على شبكات التواصل.

وافد يضرب طفلًا معاقًا

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه عامل وافد يعتدي بالضرب على طفل من ذوي الإعاقة في محافظة وادي الدواسر حيث انهال عليه بالضرب حتى سقط على الأرض ولم تشفع للطفل إعاقته ولا ضعفه بل واصل المعتدي الضرب حتى بعد سقوط الطفل على الأرض.

ونشرت والدة الطفل مقطع فيديو عبر سناب شات طالبت فيه بالمساعدة بنشر مقطع الضرب حتى يتم التعرف على المعتدي والقبض عليه وهو ما تم بالفعل.

القبض على المعتدي

وكانت شرطة محافظة وادي الدواسر قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.