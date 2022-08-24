يستأنف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، العمل في كافة المحاكم.

وقال مجلس القضاء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 /8 /2022″.

وأضاف البيان: “بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.

اعتصامات أنصار الصدر

يذكر أن أنصار التيار الصدري في العراق، توافدوا صباح أمس الثلاثاء، على مجلس القضاء الأعلى في بغداد؛ في اعتصام جديد يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان.

ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي طالب سابقًا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

تصحيح المسار

وطالب مقتدى الصدر، قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـما وصفه بـ”تصحيح المسار” لحل أزمة البلاد السياسية، إلا أن المجلس أكد أن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان.

وشاركت القوى السياسية العراقية، الأسبوع الماضي، في حوار وطني غاب عنه التيار الصدري، الذي قال إنه قدم مقترحًا للأمم المتحدة لحل الأزمة لكنه لم يلق تجاوبًا ملموسًا.