أكد المستشار النظامي بوزارة الموارد البشرية د. حمد الحماد أن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور يتأثر بعدد أفراد الأسرة في المسكن الواحد بما فيهم العمالة المنزلية.

فيديو | المستشار النظامي بوزارة الموارد البشرية د. حمد الحماد: التسجيل دون إضافة أفراد المسكن الواحد يعد مخالفة بأحكام النظام بالحصول على معاش الضمان دون وجه حق ويعرض القائم به على المساءلة القانونية وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال أو السجن مدة سنة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/EOUDhg2YrV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2022

وقال الحماد خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن التسجيل دون إضافة أفراد المسكن الواحد يعد مخالفة بأحكام النظام بالحصول على معاش الضمان دون وجه حق ويعرض القائم به على المساءلة القانونية وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال أو السجن مدة سنة.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور:

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء حساب جديد الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة التأكيد على البيانات المدخلة تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب

شروط الحصول على الدعم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات الآتية:

المرأة غير السعودية ومتزوجة من سعودي

الأرامل والمطلقات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديون

أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي.

الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.

ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال، و550 ريالًا عن كل فرد في الأسرة.

ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.

الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد.

ألا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية.

خطوات الاعتراض على الضمان المطور:

وفي وقت سابق لفتت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنه يتم أولًا الدخول إلى المنصة الإلكترونية على الرابط: هنا ثم اختيار برامج الدعم الخاصة بي، وبعدها اختيار برنامج الضمان الاجتماعي ثم الأهلية والاستحقاق وبعدها يتم اختيار استعراض تفاصيل دورة الأهلية ثم تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض وأخيرًا تسليم الاعتراض.