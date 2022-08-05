أعادت إدارة المرور نشر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، والتي تتم دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة ⁧#أبشر⁩ دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/61h4lLmmAJ — المرور السعودي (@eMoroor) August 5, 2022

خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة

وحسب فيديوجراف نشره “المرور”، تتمثل خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة في:

تسجيل الدخول عن طريق منصة أبشر من المتصفح.

اختيار المركبات (خدمات).

اختبار إدارة المركبات.

اختيار المركبة المعنية.

اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.

سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.

مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

تسهيل إجراءات الإصلاح

يذكر أن تطبيق ارتح يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعقلة بالصيانة والإصلاح وتوفير طرق دفع معتمدة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.