أعلنت وزارة التجارة استدعاءها، لـ 32 مركبة مائية من نوع Sea-Doo”” للطرازات “GTI / GTR” عام 2020 -2021.

تفاصيل الاستدعاء

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية Sea-Doo للطرازات “GTI / GTR” لعام 2021 – 2022″.

سبب الاستدعاء

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لاحتمالية انفصال مقعد الراكب، ما قد يؤدي إلى سقوط الراكب في الماء بشكل مفاجئ، ويتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ودعت الوزارة المواطنين للاتصال بالشركة في حال كانت المركبة المائية بها مقعد راكب، وذلك من أجل الفحص والإصلاح اللازم مجانًا، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المبيعة كملحق للمركبات المائية.