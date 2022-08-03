أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 40 نظامًا صوتيًا محمولاً Sea-Doo Spark “Audio Portable System” 2022-2019، لخلل فني في تركيبها.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “نعلن عن #استدعاء 40 نظام صوتي محمول Sea-Doo Spark “Audio Portable System” 2022-2019″

سبب الاستدعاء

وبينت أن سبب الاستدعاء يرجع إلى احتمالية أن ينفصل النظام الصوتي المحمول عن الحامل الخاص به، في حالة حدوث ذلك قد يصطدم بالمستخدم أو الراكب ويؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة استدعاءها، لـ 32 مركبة مائية من نوع Sea-Doo”” للطرازات “GTI / GTR” عام 2020 -2021.

استدعاء 32 مركبة مائية “Sea-Doo”

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية Sea-Doo للطرازات “GTI / GTR” لعام 2021 – 2022″.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لاحتمالية انفصال مقعد الراكب، ما قد يؤدي إلى سقوط الراكب في الماء بشكل مفاجئ، ويتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ودعت الوزارة المواطنين للاتصال بالشركة في حال كانت المركبة المائية بها مقعد راكب، وذلك من أجل الفحص والإصلاح اللازم مجانًا، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المبيعة كملحق للمركبات المائية.