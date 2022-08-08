أعلنت وزارة التجارة استدعاء 93 مركبة بحرية YAMAHA “WaveRunner” عدة طرازات 2021 – 2022.

سبب الاستدعاء

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن سبب الاستدعاء يرجع لخلل في غطاء خزان الوقود، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق”.

وفيما يتعلق بالإجراء المتخذ أوضحت أنه من خلال الاتصال بالشركة لإجراء الإصلاح المطلوب.

استدعاء سابق

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة استدعاءها، لـ 32 مركبة مائية من نوع Sea-Doo”” للطرازات “GTI / GTR” عام 2020 -2021.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية Sea-Doo للطرازات “GTI / GTR” لعام 2021 – 2022″.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لاحتمالية انفصال مقعد الراكب، ما قد يؤدي إلى سقوط الراكب في الماء بشكل مفاجئ، ويتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ودعت الوزارة المواطنين للاتصال بالشركة في حال كانت المركبة المائية بها مقعد راكب، وذلك من أجل الفحص والإصلاح اللازم مجانًا، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المبيعة كملحق للمركبات المائية.