حذرت استشاري طب أسرة ومدير الخدمات الطبية د. أمل الشمري، من خطورة التعرض لأشعة الشمس مع ارتفاع حرارة الأجواء.

فيديو | استشاري طب أسرة ومدير الخدمات الطبية د. أمل الشمري: التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة تسبب الإجهاد الحراري وتؤدي إلى الوفاة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/jyDalxd5kX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2022

خطورة الإجهاد الحراري

وقالت د. أمل الشمري، لقناة “الإخبارية”، إن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة يسبب الإجهاد الحراري.

وشددت د. أمل الشمري على أهمية تجنب أشعة الشمس خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن أعراض الإجهاد الحراري الخطيرة قد تسبب الوفاة.