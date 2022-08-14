أكد استشاري جراحة السمنة خالد مرزا أن السعودية والكويت تتصدران أعداد الإصابة في وباء السمنة.

فيديو | استشاري جراحة السمنة د. خالد مرزا: السعودية والكويت تتصدران أعداد الإصابة في وباء السمنة.. وأرقام عمليات التكميم أقل بكثير من الواقع#الراصد pic.twitter.com/SGKudyM0dR — الراصد (@alraasd) August 14, 2022

أسباب السمنة:

وتابع أن المنطقة الخليجية تقريبًا عبارة عن بيئة واحدة كبيرة والأسباب أبرزها نوعية الغذاء وزيادة السكريات في الأكل.

30 ألف عملية تكميم سنويًّا:

ولفت إلى المملكة تشهد 30 ألف عملية تكميم سنويًّا تقريبًا، وذلك بحسب الأرقام المعلنة، وهي أقل من الأرقام الحقيقية؛ لأن هناك عمليات أخرى غير التكميم؛ حيث إن لكل مريض عملية تناسبه.

أضرار السمنة:

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة من العواقب المترتبة على زيادة نسبة السمنة، وأضرارها على الصحة.

وأوضحت أن أهم الأضرار المترتبة على ارتفاع نسبة السمنة، تتمثل في:

ـ الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ـ الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ الإصابة بأمراض القلب.