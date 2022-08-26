أكد استشاري الغدد الصماء والسكري ناصر الجهني أن السكر المضاف ليس له أي قيمة غذائية والسكر الأبيض والبني يحملان المضار نفسها.

فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. ناصر الجهني: السكر المضاف ليس له أي قيمة غذائية والسكر الأبيض والبني يحملان المضار نفسها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zTUTmle4Yp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

السكر المعقد:

وتابع الجهني أنه يجب تقليل السكر المستخدم، مع استخدام السكر الطبيعي على أن يكون على سكر معقد مثل الموجود في الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والحليب.

ولفت إلى أن السكر البني عبارة عن سكر أبيض ولكن تعرض للتكرير أو مضاف إليه دبس السكر.