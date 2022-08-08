أكد فيصل البيشي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن النظام كفل لمن يطلب العلاج السرية والخصوصية.

وقال البيشي خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن السرية المكفولة لمن يطلب العلاج ليست تفضلًا من أحد.

معاقبة نظامًا:

ولفت استشاري علاج الإدمان إلى أن السعي في إفشاء سر من يطلب علاج الإدمان يستوجب المعاقبة نظامًا، بحيث تكون السرية والخصوصية تامة.

وأردف أنه في حالة تقييم الحالة والتأكد من حاجتها لدخول المستشفى يأخذ طالب العلاج إجازة حتى خروجه من المستشفى، وقد كفلت الدولة له ذلك، حتى حال استمراره في البرامج التأهيلية.