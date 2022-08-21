كشف الاستشاري في الموارد البشرية محمد القصير، أن هناك 80 مليون وظيفة سيتم فقدها بعد قرابة 25 عامًا بسبب التكنولوجيا والتطور.

فيديو | الاستشاري في الموارد البشرية محمد القصير: سنفقد 80 مليون وظيفة بعد قرابة 25 سنة.. و يفاجئ مذيع الراصد "المذيع مهنة ستنتهي قريبا" #الراصد pic.twitter.com/RJn4EmGMOw — الراصد (@alraasd) August 21, 2022

فقدان 80 مليون وظيفة:

وقال القصير في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن المنتدى العالمي الاقتصادي أجرى بحثًا منذ 3 سنوات تقريبًا عن الوظائف المحتمل أن يفقدها، كاشفًا أنه سيتم فقد 80 مليون وظيفة في 2050.

اختفاء مهنة المذيع:

وأضاف: “لكن في نفس الوقت ستصل الوظائف الجديدة إلى 100 مليون وظيفة”، متابعًا قوله: إن مهنة المذيع ستنتهي قريبًا من المملكة.

وأشار إلى أنه حسب إحدى الجهات الخاصة بالأبحاث سيتم استبدال قارئ النشرة، بروبوت يقرأ النشرة.