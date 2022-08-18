حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع د. عواد الذايدي، من خطورة هرمونات بناء الجسم والعضلات، مؤكدًا أنها تسبب العقم والعجز الجنسي للرجال.

فيديو | استشاري طب الأسرة والمجتمع د.عواد الذايدي: أغلب من يستخدمون الهرمونات البنائية التي تبني الجسم يعانون من عجز جنسي أو عقم وهذه معلومة مؤكدة 100%#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XExtnfYYaz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 16, 2022

مخاطر هرمونات بناء العضلات:

وقال د. عواد الذايدي، وفقًا لقناة “الإخبارية”: إن أغلب من يستخدمون الهرمونات البنائية التي تبني الجسم يعانون من عجز جنسي.

وأضاف الذايدي أن هذه الهرمونات الخاصة ببناء الجسم والعضلات، تتسبب أيضًا في إصابة الشباب بالعقم، وهذه معلومة مؤكدة 100%، حسب قوله.