أكد استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية الدكتور عيسى فقيه أن هناك أضرارًا صحية قد تحدث بسبب زواج الأقارب.

أمراض وراثية:

وأضاف عيسى خلال حواره إلى برنامج”MBC في أسبوع” المذاع على قناة “MBC”، أن زواج الأقارب يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الوراثية مثل مرض “الأنيميا المنجلية”.

ولفت إلى أنه لتفادي الإصابة بالأمراض الوراثية عند زواج الأقارب فإنه لا بد من استشارة الطبيب المتخصص، ناصحًا بالقيام بفحص “المسح الوراثي”، قبل الزواج.

وأشار إلى عدم وجود قانون يمنع زواج الأقارب حتى ولو كانت هناك أمراض قد تصيب الأبناء مستقبلًا نتيجة هذا الزواج.